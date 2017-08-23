 ''Futbol işte böyle'' – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ''Futbol işte böyle''

    ''Futbol işte böyle''
    Teknik Direktörü iyi bir takımı elediklerini söyledi. Maçın son 5 dakikasında çok zorlandıklarını ancak genelinde iyi bir futbol sergilediklerini söyleyen Berizzo, şunları kaydetti: Ne ilk maç ne de bu maç kolay oldu. Şans eseri son top girmedi. Hayat, futbol böyle. Bugün mutlu olan biziz.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:43
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