Emre'den frikik yorumu

Sevilla ile deplasmanda zorlu bir rövanşa çıkan ve sahada adeta canını dişine takarak mücadelesi veren Başakşehir'de maçın kırılma anının kahramanı Emre Belözoğlu, direkten dönen topun ardından yaşananları anlattı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Üzgünüm. Futbolcunun kaderidir bu yani. Kadere inanan insanlarız. Bazen olur bazen olmaz. Bunda da bir hayır vardır diye ümit ediyorum. Gerçekten bugün hak ettik. İlk maçta da hak ettik. Bunlar üst düzey takımlar. O top girseydi, kulübümüzün tarihi adına ve benim adıma çok değerli bir gol olabilirdi." dedi.

Büyük bir fırsatın kaçtığını da dile getirekn Belözoğlu, "Kısmet değilmiş. Daha kulüp olarak yapacak çok işimiz var. Benim de yapacağım çok iş var. Mücadeleye devam edeceğiz. Ülke futbolunu UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz. Ülke puanını belirleyen çok önemli bir maçtı bu. Şampiyonlar Ligi'ne kalsak belki de önümüzdeki sene direkt katılacak takımı belirleyecek bir skor olabilirdi. Ülkemiz adına üzgünüz. Burada inanıyorum ki hem ülke futbolunu hem de bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" şeklinde konuştu.



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