 Direkten döndük! – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Direkten döndük!

    Direkten döndük!

    Elia’nın 17. dakikada attığı golle rakibine kafa tutan temsilcimiz, 52’de Escudero, 75’te de Ben Yedder’in sayılarına engel olamadı. 83’te Visca skoru eşitledi. 89’da Emre’nin frikiği direkte patladı. ’nden elenen Avrupa Ligi’nde yola devam edecek.

    UEFA play-off turunda İstanbul'da 2-1 yenildiği İspanya'nın takımıyla rövanş maçında 2-2 berabere kalarak elendi. Maça Sevilla hızlı başladı. 2. dakikada Banega'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Correa'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan güzel bir kurtarışla pozisyonu önledi. 17. dakikada sağ kanattan Adebayor'un geliştirdiği atakta, kale çizgisine kadar inen Caicara'nın pasında Elia, topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.


    EMRE DİREĞE TAKILDI
    52. dakikada Sevilla skora denge getirdi. N'Zonzi'nin kişisel çabasıyla geliştirdiği atakta, sağ kanattan Jesus Navas'ın ortasında arka direkte topa kafayı vuran Escudero, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. 75'te Ben Yedder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. 83. dakikada Medipol Başakşehir skorda eşitliği yakaladı. Napoleoni'nin pasında topu önünde bulan Visca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. 89. dakikada ceza yayının gerisinden kazandığımız serbest atışı Emre Belözoğlu şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi. Başakşehir, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını kaybetti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

    İSTANBUL'DAKİ KADRO SAHADA
    Teknik direktör Abdullah Avcı, Sevilla maçını düşünerek Süper Lig'deki Karabükspor karşılaşmasında dinlendirdiği futbolcularını İspanyol ekibi karşısında sahaya sürdü. Avcı, İstanbul'da oynadıkları maçtaki 11'i Sevilla'da da tekrarladı. Medipol Başakşehir'de son Kardemir Karabükspor maçına nazaran 9 oyuncunun değiştiği, sadece kaleci Volkan Babacan ve Epureanu'nun yerlerini koruduğu görüldü.

    BAŞAKŞEHİR'E DESTEK
    Türkiye'den gelen 30 kadar Medipol Başakşehir taraftarı da takımlarına destek verdi. Bu arada Medipol Başakşehir'in yeni marşını besteleyen ve takımla Sevilla'ya gelen şarkıcı Mustafa Ceceli de tribünlerden maçı izledi.

    GÜVENLİK KUŞ UÇURMADI
    17 Ağustos'ta Barselona ve Cambrils'te meydana gelen terör saldırılarının etkisiyle Sevilla-Medipol Başakşehir maçı öncesinde İspanyol polisinin, stat çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü. Güvenlik önlemleri nedeniyle taraftarların sahaya üzerileri aranarak tek tek alınması dikkat çekti.

    RAKİPLER CUMA BELLİ OLACAK
    Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turunda havlu atan Medipol Başakşehir, Konyaspor ve Vardar'ı elemesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri cuma günü belli olacak. Monaco'daki kura çekimi cuma günü Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak. Medipol Başakşehir, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:51
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