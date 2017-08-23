''Alkışlar önemli''
Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, “Bugün aldığımız puan ülke adına çok önemli. Sevilla seyircisi bizi alkışlayarak oynuyorsa bu çok anlamlı” dedi.
Detaylarla maç kazanırsın, detaylarla maç kaybedersin. Bugün Sevilla takımına geçiş pozisyonundan gol verdik. Sonuna kadar zorladık. Oyuncularımız buna inandı. Emre'nin şutu gol olsa belki turu geçip dönecektik. Sonuna kadar zorladık. Bugünkü sonucun olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Sevilla seyircisi bizi alkışlayarak oynuyorsa bu çok önemli bir duygu. Bugün aldığımız puan ülke adına da çok önemli. Harika bir geceydi. Şimdi lige döneceğiz" dedi.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:40
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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