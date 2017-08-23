''Alkışlar önemli''

Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, “Bugün aldığımız puan ülke adına çok önemli. Sevilla seyircisi bizi alkışlayarak oynuyorsa bu çok anlamlı” dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sevilla beraberliği sonrasında kısa bir değerlendirme yaptı. Avcı, "Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar zorlayacağımızı söylemiştim. Bugün çok değerli bir takımla oynadık. Maçın ilk 25 dakikasında yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Sevilla, Barcelona'dan sonra İspanya'da topa en çok sahip olan takım. Bu çok önemli.



Detaylarla maç kazanırsın, detaylarla maç kaybedersin. Bugün Sevilla takımına geçiş pozisyonundan gol verdik. Sonuna kadar zorladık. Oyuncularımız buna inandı. Emre'nin şutu gol olsa belki turu geçip dönecektik. Sonuna kadar zorladık. Bugünkü sonucun olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Sevilla seyircisi bizi alkışlayarak oynuyorsa bu çok önemli bir duygu. Bugün aldığımız puan ülke adına da çok önemli. Harika bir geceydi. Şimdi lige döneceğiz" dedi.