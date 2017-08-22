Sevilla - Başakşehir | CANLI
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde 2-1’in rövanşında Sevilla’da saat 21.45’te tarih yazmak istiyor. İki farklı ve 3-2 ile üstü galibiyetler grup kapılarını açacak.
Medipol Başakşehir, İspanya'da mucize peşinde koşuyor. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında saat 21.45'te başlayan maçta Sevilla'yla karşılaşıyor. İstanbul'da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda İspanyol devini mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Elense bile yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek Başakşehir'de sakatlıkları süren Chedjou ile Egemen Korkmaz forma giyemiyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, 3-1 yenildikleri Karabük deplasmanında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını dinlendirmişti. Avcı'nın öğrencileri her türlü 2 farklı galibiyette tarih yazacak. 2-1'de maç uzayacak, 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetler de Başakşehir'i gruplara taşıyacak. 1-0'lık galibiyette ise Sevilla, İstanbul'da 2 gol attığı için yeterli olmayacak.
İLK 11'LER
SEVİLLA: Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Correa, Navas, Ben Yedder.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epueranu, Clichy, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:51
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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