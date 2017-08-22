 Sevilla - Başakşehir | CANLI – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Sevilla - Başakşehir | CANLI

    Turuncu-lacivertliler, ’nde 2-1’in rövanşında ’da saat 21.45’te tarih yazmak istiyor. İki farklı ve 3-2 ile üstü galibiyetler grup kapılarını açacak.

    Medipol , İspanya'da mucize peşinde koşuyor. Temsilcimiz, play-off rövanşında saat 21.45'te başlayan maçta 'yla karşılaşıyor. İstanbul'da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda İspanyol devini mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Elense bile yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek Başakşehir'de sakatlıkları süren Chedjou ile Egemen Korkmaz forma giyemiyor.

    Teknik Direktör Abdullah Avcı, 3-1 yenildikleri Karabük deplasmanında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını dinlendirmişti. Avcı'nın öğrencileri her türlü 2 farklı galibiyette tarih yazacak. 2-1'de maç uzayacak, 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetler de Başakşehir'i gruplara taşıyacak. 1-0'lık galibiyette ise Sevilla, İstanbul'da 2 gol attığı için yeterli olmayacak.

    İLK 11'LER
    SEVİLLA: Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Correa, Navas, Ben Yedder.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epueranu, Clichy, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:51
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