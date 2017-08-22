Kalbimiz Başakşehir’le
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde 2-1’in rövanşında Sevilla’da bugün saat 21.45’te tarih yazmak istiyor. İki farklı ve 3-2 ile üstü galibiyetler grup kapılarını açacak.
Medipol Başakşehir, İspanya'da mucize peşinde koşacak. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında bugün saat 21.45'te Sevilla'yla karşılaşacak. İstanbul'da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda İspanyol devini mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Elense bile yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek Başakşehir'de sakatlıkları süren Chedjou ile Egemen Korkmaz oynayamayacak.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, 3-1 yenildikleri Karabük deplasmanında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını dinlendirmişti. Avcı'nın öğrencileri her türlü 2 farklı galibiyette tarih yazacak. 2-1'de maç uzayacak, 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetler de Başakşehir'i gruplara taşıyacak. 1-0'lık galibiyette ise Sevilla, İstanbul'da 2 gol attığı için yeterli olmayacak.
BAŞAKŞEHİR'DEN SEVİLLA PAYLAŞIMI: MUCİZELERE İNANIN!
AVCI: HAYALİMİZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gruplara kalma fırsatını sonuna kadar kullanmak istediklerini belirterek "Her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz" dedi. Şanslarını son düdüğe kadar korumak istediklerini belirten Avcı, şöyle devam etti: Başakşehir olarak her yıl Avrupa turnuvalarında olmak istiyoruz. Avrupa Ligi'ni garantilesek de Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hayalimiz. Yarınki (bugünkü) maçta sonuna kadar oyunun içinde olmak istiyoruz. Takımın oyun gücü beni tatmin ediyorsa, benim için bu yeterlidir.
BERİZZO ÇOK TEMKİNLİ
Sevilla'nın Arjantinli teknik direktörü Eduardo Berizzo, bu sezonki hedeflerini Başakşehir maçının belirleyeceğine dikkati çekerek şöyle konuştu: Bu maç Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmemiz için tek fırsat. Herkes büyük bir heyecan duyuyor. 2-1'lik skora sırtımızı dayamayacağız. Sahada kendi oyunumuzu oynayıp, kazanmaya çalışacağız.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, 3-1 yenildikleri Karabük deplasmanında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını dinlendirmişti. Avcı'nın öğrencileri her türlü 2 farklı galibiyette tarih yazacak. 2-1'de maç uzayacak, 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetler de Başakşehir'i gruplara taşıyacak. 1-0'lık galibiyette ise Sevilla, İstanbul'da 2 gol attığı için yeterli olmayacak.
BAŞAKŞEHİR'DEN SEVİLLA PAYLAŞIMI: MUCİZELERE İNANIN!
AVCI: HAYALİMİZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gruplara kalma fırsatını sonuna kadar kullanmak istediklerini belirterek "Her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz" dedi. Şanslarını son düdüğe kadar korumak istediklerini belirten Avcı, şöyle devam etti: Başakşehir olarak her yıl Avrupa turnuvalarında olmak istiyoruz. Avrupa Ligi'ni garantilesek de Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hayalimiz. Yarınki (bugünkü) maçta sonuna kadar oyunun içinde olmak istiyoruz. Takımın oyun gücü beni tatmin ediyorsa, benim için bu yeterlidir.
BERİZZO ÇOK TEMKİNLİ
Sevilla'nın Arjantinli teknik direktörü Eduardo Berizzo, bu sezonki hedeflerini Başakşehir maçının belirleyeceğine dikkati çekerek şöyle konuştu: Bu maç Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmemiz için tek fırsat. Herkes büyük bir heyecan duyuyor. 2-1'lik skora sırtımızı dayamayacağız. Sahada kendi oyunumuzu oynayıp, kazanmaya çalışacağız.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:11
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