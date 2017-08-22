''Emre'nin şutu gol olsa...''

Müsabakanın oynandığı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Avcı, maçtan bir gün önce yaptığı açıklamada sonuna kadar bu turda var olmak istediklerini söylediğini hatırlattı.

Hakemin son düdüğüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselme mücadelesini sürdürdüklerini vurgulayan Avcı, "Oyuncularıma ve bizi alkışladıkları için Sevilla seyircisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Avcı, ilk maça nazaran Sevilla'yı daha az topla oynattıklarını ancak küçük detaylarla gruplara yükselme mücadelesini kaybettiklerini anlattı.

Teknik direktör Avcı, şöyle konuştu:

"Bu futbol teknik direktör olarak beni tatmin etti. Seyirciyi de tatmin etmiş olmalı ki bizi alkışladılar. Cebimize koyacağımız çok artılar var ve yolumuza onlarla devam edeceğiz. Gerek Sevilla gerekse Brugge maçları Avrupa Ligi'nde bize daha fazla şeyleri hayal edebileceğimizi gösterdi. Bu futbolumuzun lige ve Avrupa Ligi'ne olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hayatımda hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşamadım ve olumsuz enerjiyle de beslenmedim. Bardağın dolu tarafından bakıp gelişime katkı sağlayacak yönleri bulmak lazım. Hem ligimiz hem de Avrupa Ligi için çok önemli tecrübeler kazandık."

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin statüsünün değişeceğini ve ülke puanlarının çok önemli olacağını dile getiren Avcı, Avrupa Ligi'nde alacakları puanların ülke futbolu için de önemli olacağını sözlerine ekledi.



BERİZZO: "İYİ VE ZOR BİR TAKIMI ELEDİK"

Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo ise çok fazla acı çekmenin iyi olmadığını belirtti.

Maçın son 5 dakikasında çok zorlandıklarını ancak genelinde iyi bir futbol sergilediklerini söyleyen Berizzo, şunları kaydetti:

"İlk yarı tek fırsatta golü buldular. 70. dakikada maçı bitirecek pozisyonu kaçırdık ve futbolda böyle pozisyonlar kaçırılmaz. Ondan dolayı da son dakikalarda acı çektik ama turu geçtiğimiz için memnunum. İyi ve zor bir takımı eledik. Ne ilk maç ne de bu maç kolay oldu. Şans eseri son top (Emre Belözoğlu'nun şutu) girmedi. Hayat, futbol böyle. Bugün mutlu olan biziz."

Arjantinli teknik adam, takımının kötü savunma yaptığı eleştirilerine katılmadığını ifade etti.

Hedefe ulaşmanın bazen her şeyden önemli olduğuna dikkati çeken Berizzo, "Burada da hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktı. O yüzden diğer istatistiklerin çok fazla önemi yok." açıklamasında bulundu.