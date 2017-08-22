 Başakşehir ve Sevilla'nın 11'leri belli oldu – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    ve 'nın 11'leri belli oldu

    Başakşehir ve Sevilla'nın 11'leri belli oldu

    Turuncu-lacivertliler, ’nde 2-1’in rövanşında ’da bugün saat 21.45’te tarih yazmak istiyor. İki farklı ve 3-2 ile üstü galibiyetler grup kapılarını açacak. Zorlu mücadelede ve Sevilla'nın sahaya çıkacakları 11'ler belli oldu.

    Medipol , İspanya'da mucize peşinde koşacak. Temsilcimiz, play-off rövanşında bugün saat 21.45'te 'yla karşılaşacak. İstanbul'da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda İspanyol devini mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Elense bile yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek Başakşehir'de sakatlıkları süren Chedjou ile Egemen Korkmaz oynayamayacak.

    Teknik Direktör Abdullah Avcı, 3-1 yenildikleri Karabük deplasmanında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını dinlendirmişti. Avcı'nın öğrencileri her türlü 2 farklı galibiyette tarih yazacak. 2-1'de maç uzayacak, 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetler de Başakşehir'i gruplara taşıyacak. 1-0'lık galibiyette ise Sevilla, İstanbul'da 2 gol attığı için yeterli olmayacak.

    Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Sevilla ile temsilcimiz Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın sahaya hangi 11'le çıkacağı belli oldu.

    Sevilla: Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Correa, Navas, Ben Yedder

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epueranu, Clichy, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:45
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