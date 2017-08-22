Başakşehir ve Sevilla'nın 11'leri belli oldu

Medipol Başakşehir, İspanya'da mucize peşinde koşacak. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında bugün saat 21.45'te Sevilla'yla karşılaşacak. İstanbul'da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda İspanyol devini mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Elense bile yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek Başakşehir'de sakatlıkları süren Chedjou ile Egemen Korkmaz oynayamayacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, 3-1 yenildikleri Karabük deplasmanında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını dinlendirmişti. Avcı'nın öğrencileri her türlü 2 farklı galibiyette tarih yazacak. 2-1'de maç uzayacak, 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetler de Başakşehir'i gruplara taşıyacak. 1-0'lık galibiyette ise Sevilla, İstanbul'da 2 gol attığı için yeterli olmayacak.



Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Sevilla ile temsilcimiz Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın sahaya hangi 11'le çıkacağı belli oldu.



Sevilla: Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Correa, Navas, Ben Yedder



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epueranu, Clichy, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor



