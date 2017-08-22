Başakşehir ve Sevilla'nın 11'leri belli oldu
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nde 2-1’in rövanşında Sevilla’da bugün saat 21.45’te tarih yazmak istiyor. İki farklı ve 3-2 ile üstü galibiyetler grup kapılarını açacak. Zorlu mücadelede Başakşehir ve Sevilla'nın sahaya çıkacakları 11'ler belli oldu.
Medipol Başakşehir, İspanya'da mucize peşinde koşacak. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında bugün saat 21.45'te Sevilla'yla karşılaşacak. İstanbul'da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda İspanyol devini mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Elense bile yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek Başakşehir'de sakatlıkları süren Chedjou ile Egemen Korkmaz oynayamayacak.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, 3-1 yenildikleri Karabük deplasmanında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını dinlendirmişti. Avcı'nın öğrencileri her türlü 2 farklı galibiyette tarih yazacak. 2-1'de maç uzayacak, 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetler de Başakşehir'i gruplara taşıyacak. 1-0'lık galibiyette ise Sevilla, İstanbul'da 2 gol attığı için yeterli olmayacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Sevilla ile temsilcimiz Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın sahaya hangi 11'le çıkacağı belli oldu.
Sevilla: Rico; Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Pizarro, Correa, Navas, Ben Yedder
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epueranu, Clichy, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Mossoro, Adebayor
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:45
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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