Atiker Konyaspor'un yeni başkanı belli oldu
Atiker Konyaspor'da Ahmet Şan'ın istifasının ardından başkanlığa Fatih Yılmaz seçildi.
Atiker Konyaspor'da başkan Ahmet Şan'ın istifası sonrası yönetim kurulu toplantı. Yöneticiler, 2. başkan Fatih Yılmaz'ı başkan olarak seçti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Yönetim kurulumuz, Sayın Ahmet Şan'ın istifa dilekçesinin kulübümüze ulaşması üzerine, kulüp tüzüğünün 31. Maddesi gereğince 2.Başkanımız Fatih Yılmaz başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.
Sayın Ahmet Şan'ın istifası yönetim kurulumuz tarafından görüşülerek kabul edilmiştir. İstifa sonucu boşalan yönetim kurulu üyeliğinetüzüğümüzün aynı maddesi gereği yedek yönetim kurulu üyelerimizden Memduh Abaz getirilmiştir.
Görev süresi boyunca Atiker Konyaspor tarihinin en büyük başarılarının yaşandığı Yönetim Kurulumuz, uzun süredir yürüttüğü mali disiplin sayesinde ulaşılmış olan ekonomik yapının da bozulmaması adına, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etme kararı almıştır.
Aynı toplantıda, 2. Başkanımız Fatih Yılmaz, Yönetim kurulumuz tarafından Konyaspor Kulübü Başkanı olarak seçilmiş olup, görev dağılımı da aşağıdaki gibi oluşmuştur:
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:27
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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