Atiker Konyaspor'un yeni başkanı belli oldu

Atiker Konyaspor'da başkan Ahmet Şan'ın istifası sonrası yönetim kurulu toplantı. Yöneticiler, 2. başkan Fatih Yılmaz'ı başkan olarak seçti.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



Yönetim kurulumuz, Sayın Ahmet Şan'ın istifa dilekçesinin kulübümüze ulaşması üzerine, kulüp tüzüğünün 31. Maddesi gereğince 2.Başkanımız Fatih Yılmaz başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Sayın Ahmet Şan'ın istifası yönetim kurulumuz tarafından görüşülerek kabul edilmiştir. İstifa sonucu boşalan yönetim kurulu üyeliğinetüzüğümüzün aynı maddesi gereği yedek yönetim kurulu üyelerimizden Memduh Abaz getirilmiştir.

Görev süresi boyunca Atiker Konyaspor tarihinin en büyük başarılarının yaşandığı Yönetim Kurulumuz, uzun süredir yürüttüğü mali disiplin sayesinde ulaşılmış olan ekonomik yapının da bozulmaması adına, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etme kararı almıştır.

Aynı toplantıda, 2. Başkanımız Fatih Yılmaz, Yönetim kurulumuz tarafından Konyaspor Kulübü Başkanı olarak seçilmiş olup, görev dağılımı da aşağıdaki gibi oluşmuştur:



