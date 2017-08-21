"Sonuna kadar zorlamak istiyoruz"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda oynayacakları Sevilla maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Avrupa Ligi garanti olsa da Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak en büyük hayalimiz. Bunu da sonuna kadar zorlamak istiyoruz” dedi.
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında yarın saat 21.45'te başlayacak mücadelede Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulunan turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, "İlk maçta bu seviye için zaman zaman basit hatalarla kaybettik. Yarın yeni bir gün. Maç 0-0 başlayacak. Avantajımızı oyun aklıyla sonuna kadar kullanacağız. Oyun içindeki gelişmeler oyunun içinde başka bir oyunu getirecektir. Avrupa Ligi garanti olsa da Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak en büyük hayalimiz. Bunu da sonuna kadar zorlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"HER SENE BURALARDA OLMAK İSTİYORUZ"
Her sene Avrupa'da mücadele etmek istediklerini belirten Avcı, "Uluslararası seviyede ne kadar oynayabilirsek o kadar iyi. Her sene buralarda olmak istiyoruz. Oyunculara katkı sağlıyor. Her sene bu seviyede maç oynayabilmek bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi" şeklinde konuştu.
"RAKİBİMİZ BİZİ CİDDİYE ALIYOR"
Sevilla'nın Espanyol maçında ciddi bir rotasyona gittiğine dikkat çeken Abdullah Avcı, "Bizi çok kolay görmüyorlar, hocaları da söyledi. İlk maçta geçişlerde çok top kaybettik. Topu kaybetmeyen bir takıma karşı topun peşinde fazla koşmak çok sağlıklı olmuyor. Kazanırız, kaybederiz ama oyun gücümüzü sahaya yansıtacağız. Umarım karşılığını alırız" diye konuştu.
VOLKAN BABACAN: "UMARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALAN TARAF BİZ OLURUZ"
Abdullah Avcı'yla birlikte basın toplantısına katılan turuncu-lacivertli kaleci Volkan Babacan ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan taraf olmak istediklerini ifade etti.
İlk maçı iyi mücadelelerine rağmen 2-1 kaybettiklerini kaydeden Volkan Babacan, "İlk maçta takım disiplinimizi hiç kaybetmedik. Yarın aklımızı, hırsımızı ve özellikle enerjimizi maç boyunca sahaya yansıtacağız. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalan taraf biz oluruz. Kulüp olarak Avrupa'da tecrübesiz olsak da bu turnuvalarda oynama tecrübesi yüksek futbolculardan kurulu bir takımız. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Basın toplantısının ardından Medipol Başakşehir, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda maç öncesi son antrenmanını yaptı. Basın mensuplarının, idmanın ilk 15 dakikasında görüntü almasına izin verildi.
"HER SENE BURALARDA OLMAK İSTİYORUZ"
Her sene Avrupa'da mücadele etmek istediklerini belirten Avcı, "Uluslararası seviyede ne kadar oynayabilirsek o kadar iyi. Her sene buralarda olmak istiyoruz. Oyunculara katkı sağlıyor. Her sene bu seviyede maç oynayabilmek bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi" şeklinde konuştu.
"RAKİBİMİZ BİZİ CİDDİYE ALIYOR"
Sevilla'nın Espanyol maçında ciddi bir rotasyona gittiğine dikkat çeken Abdullah Avcı, "Bizi çok kolay görmüyorlar, hocaları da söyledi. İlk maçta geçişlerde çok top kaybettik. Topu kaybetmeyen bir takıma karşı topun peşinde fazla koşmak çok sağlıklı olmuyor. Kazanırız, kaybederiz ama oyun gücümüzü sahaya yansıtacağız. Umarım karşılığını alırız" diye konuştu.
VOLKAN BABACAN: "UMARIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALAN TARAF BİZ OLURUZ"
Abdullah Avcı'yla birlikte basın toplantısına katılan turuncu-lacivertli kaleci Volkan Babacan ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan taraf olmak istediklerini ifade etti.
İlk maçı iyi mücadelelerine rağmen 2-1 kaybettiklerini kaydeden Volkan Babacan, "İlk maçta takım disiplinimizi hiç kaybetmedik. Yarın aklımızı, hırsımızı ve özellikle enerjimizi maç boyunca sahaya yansıtacağız. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalan taraf biz oluruz. Kulüp olarak Avrupa'da tecrübesiz olsak da bu turnuvalarda oynama tecrübesi yüksek futbolculardan kurulu bir takımız. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Basın toplantısının ardından Medipol Başakşehir, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda maç öncesi son antrenmanını yaptı. Basın mensuplarının, idmanın ilk 15 dakikasında görüntü almasına izin verildi.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:45
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