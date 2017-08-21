 Başakşehir, zoru başarmak istiyor – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Başakşehir, zoru başarmak istiyor

    Başakşehir, zoru başarmak istiyor

    Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.

    Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak mücadele 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek.

    Sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor.

    - Medipol Başakşehir'de 2 eksik

    Medipol Başakşehir'in bu maç öncesinde 2 eksiği bulunuyor.

    Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz, Sevilla maçında forma giyemeyecek.

    Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Kardemir Karabükspor maçında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını Sevilla maçı için dinlendirmişti.

    - Muhtemel 11

    Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:

    Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:24
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