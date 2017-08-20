Başakşehir'e İskoç hakem
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İspanya'nın Sevilla takımıyla deplasmanda yapacağı maçı İskoç hakem William Collum yönetecek.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:02
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Güneş'ten Tolga Zengin'e: Hazır ol
Toplam 16
Yorum
bjkli Tolga ya kaldıysak şampiyonluk gitti demektir. Fabri nin olusu Tolga dan iyidir..
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Vida’da kritik viraj
Toplam 8
Yorum
eda q7ye alternatif lens alındı ya babale bu oyuncu forvet kanat yaratılıyor alın bir kanat babel forvette daha etkili olur
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Vida’da kritik viraj
Toplam 8
Yorum
eda lig başlayalı 2 hafta olmuş hala transferiçin uğraşan yönetim var acil sağ bek lazım ön libero lazım babele alternatif lazım gören yok
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