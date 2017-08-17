 Taraftar yalnız bırakmadı – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Taraftar yalnız bırakmadı

    Taraftar yalnız bırakmadı
    Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Toplam 17 bin 500 bin seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda tribünler büyük ölçüde doldu. Karşılaşmayı yaklaşık 150 İspanyol taraftar da tribünden takip etti. Bu arada Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maç öncesinde statta, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, turuncu-lacivertli takım için bestelediği yeni marş çalındı. Kulüp sosyal medya hesaplarından da yeni marşın sözleri yayınladı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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