''Pes etmedik''

Abdullah Avcı, “Özellikle ikinci yarıda sergilediğimiz performans tur için beni ümitlendirdi. İspanya’da elimizden geleni yapacağız” dedi

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sevilla karşısında iyi oynamalarına rağmen yedikleri basit bir golle geriye düştüklerini ancak hemen toparlandıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam tur için şanslarının hala sürdüğünü belirtirken, "Özellikle ikinci yarıda rakibimiz üzerinde büyük bir baskı kurduk ve bunun sonucunda aradığımız golü bulduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç çok daha farklı olurdu. Ancak biz İspanya'da turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız hiç merak etmesin" şeklinde konuştu.