İşimiz bitmedi

Başakşehir, Escudero’nun 16. dakikadaki golüne 64’te Elia ile yanıt verdi. Ancak Yedder 84’te skoru belirleyen isim oldu

Başakşehir, Sevilla ile Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında2- 1 yenik ayrıldı. 2. dakikada Medipol Başakşehir, gole çok yaklaştı. Sol kanatta buluştuğu topla çaprazdan ceza sahasına giren Elia, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Rico'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mossoro'nun önünde kalırken, bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 16. dakikada hızlı gelişen Sevilla atağında, Correa'nın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Escudero'nun yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-1. 36. dakikada Banega'nın ceza sahası yayı içinden şık vuruşunda, kaleci Volkan Babacan soluna gelen topu kornere çeldi. 40. dakikada Banega'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Correa'nın yerden vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Pozisyonun devamında Medipol Başakşehir savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



İKİNCİ YARI ETKİLİYDİK

İkinci yarıda 64'te Elia'nın attığı golle ekibimiz beraberliği sağladı. Ancak Yedder'in 84'te attığı gole engel olamadık ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldık. Maçın rövanşı 22 Ağustos'ta İspanya'da.



BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, İspanyol ekibi Sevilla karşısında tur atlaması için rövanş maçını mutlak kazanması gerekiyor. Başakşehir'in her türlü mağlubiyeti ve beraberlik halinde İspanyol ekibi Sevilla turu geçen taraf olacak. 2-1'lik Başakşehir galibiyeti halinde ise mücadele uzatmaya gidecek. Tek farklı gollü galibiyetlerde (3-2, 4-3 gibi) ekibimize yarayacak.