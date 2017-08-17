 Emre Belözoğlu 11’de – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    11’de

    Emre Belözoğlu 11’de
    Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'nu ilk 11'de sahaya sürdü. Turuncu- lacivertli ekip, 3. ön eleme turunda Club Brugge ile oynadığı maçlardaki aynı 11'iyle karşılaşmaya başladı.

    3 isim yok
    Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ile takıma dönme süreci devam eden Mehmet Batdal da kadroda yer almadı. Başakşehir Sevilla karşısında bu 3 oyuncusundan faydalanamadı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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