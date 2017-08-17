Emre Belözoğlu 11’de
Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü. Turuncu- lacivertli ekip, 3. ön eleme turunda Club Brugge ile oynadığı maçlardaki aynı 11'iyle karşılaşmaya başladı.
3 isim yok
Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ile takıma dönme süreci devam eden Mehmet Batdal da kadroda yer almadı. Başakşehir Sevilla karşısında bu 3 oyuncusundan faydalanamadı.
3 isim yok
Sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz ile takıma dönme süreci devam eden Mehmet Batdal da kadroda yer almadı. Başakşehir Sevilla karşısında bu 3 oyuncusundan faydalanamadı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:18
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