"Sevilla 10 katımız ama ezilmedik"

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, Sevilla'nın son 10 yılda 5 kez Avrupa kupası kaldırdığını belirterek, "Sevilla, Barcelona'dan sonra en çok top tutan takım. Bütçe olarak da bizim 10 katımız. Yaklaşık 200 milyon Euro bütçeleri var. Bizim bütçemiz 25 milyon Euro civarında. Bazı gerçekler de var ama buna rağmen Başakşehir'e yakışan, savaşan kimliğini kaybetmeden o mücadeleyi vermek çok önemliydi. Takımımla ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu takım, Sevilla'ya ezilmedi. Bu çok önemli." diye konuştu.

Dezavantajlı gitmelerine rağmen deplasmandaki maçta kolay teslim olmayacaklarını vurgulayan Gümüşdağ, "Deplasmanda da kolay pes etmeyeceğiz. Bize yakışan mücadeleyi yapacağız. Veda edeceksek de bize yakışan şekilde veda edeceğiz. Aynı bugünkü gösterdiğimiz mücadele gibi. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR'DE 13 BİN 700 KİŞİ

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı Gümüşdağ, diğer takımların taraftarlarının da sevdiği ve sempati duyduğu bir takım olduklarını aktararak, "Kombinede 9 bini bulduk. Bugün 13 bin 700 kişi vardı. Demek ki buraya 9 binin dışından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımların taraftarı da destek için gelmiş. Ligin hem sempatik hem de sevilen bir takımı olduk. Bütün taraftar gruplarına teşekkür ediyoruz. Medipol Başakşehir taraftar grupları da takıma inanılmaz sahip çıktı." şeklinde görüş belirtti.