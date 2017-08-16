 Sen 'Boğa'ysan biz de 'Avcı'yız! – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Sen 'Boğa'ysan biz de 'Avcı'yız!

    Sen 'Boğa'ysan biz de 'Avcı'yız!

    Turuncu-lacivertliler, ilk kez katıldıkları Avrupa’nın dev sahnesinde play-off turu ilk maçında saat 21.45’te Fenerbahçeli Kjaer’i de kadrosuna katan İspanyol deviyle kozlarını paylaşacak.

    Avrupa'da tarih yazan M.Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayınlanacak. Dev maçın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak. Temsilcimiz elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

    EMRE SEFERBERLİĞİ
    Başakşehir'de Bursaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan kaptan Emre Belözoğlu'nun İspanyol devi karşısında yerini alması bekleniyor. Sol ayak bileği kırılan Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal ise forma giyemeyecek.

    Kırmızı-beyazlılar daha önce temsilcilerimizle 2 kez eşleşti. 2005-2006'da Avrupa Ligi'nde gruplarda Beşiktaş'la eşleşmiş ve o zaman tek maç üzerinden oynanan mücadelede İspanya'da 3-0 kazanmıştı. Daha sonra 2007-2008'de Şampiyonlar Ligi 2. turunda F.Bahçe ile eşleşmiş, İstanbul'da 3-2 kaybetmiş, rövanşta ise 3-2'yle uzayan maçta penaltılarla sarı-lacivertlilere elenmekten kurtulamamıştı.

    ABDULLAH AVCI: PLANIMIZ VAR
    Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı maçı öncesinde basın toplantısı yaptı. Sevilla'nın Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olduğunubelirten Avcı, "Avrupa'nın çok değerli bir takımı ile oynacağız. Son 11 senede 5 kez Avrupa kupasını almış. Sevilla, ligini 4. bitirmiş. Biz de burada kendi oyun planımızı ortaya koyacağız. Sakatlığı geçen Emre bir aksilik olmazsa bizimle sahada olacak" dedi.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:44
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