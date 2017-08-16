Sen 'Boğa'ysan biz de 'Avcı'yız!
Turuncu-lacivertliler, ilk kez katıldıkları Avrupa’nın dev sahnesinde play-off turu ilk maçında saat 21.45’te Fenerbahçeli Kjaer’i de kadrosuna katan İspanyol deviyle kozlarını paylaşacak.
EMRE SEFERBERLİĞİ
Başakşehir'de Bursaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan kaptan Emre Belözoğlu'nun İspanyol devi karşısında yerini alması bekleniyor. Sol ayak bileği kırılan Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal ise forma giyemeyecek.
Kırmızı-beyazlılar daha önce temsilcilerimizle 2 kez eşleşti. 2005-2006'da Avrupa Ligi'nde gruplarda Beşiktaş'la eşleşmiş ve o zaman tek maç üzerinden oynanan mücadelede İspanya'da 3-0 kazanmıştı. Daha sonra 2007-2008'de Şampiyonlar Ligi 2. turunda F.Bahçe ile eşleşmiş, İstanbul'da 3-2 kaybetmiş, rövanşta ise 3-2'yle uzayan maçta penaltılarla sarı-lacivertlilere elenmekten kurtulamamıştı.
ABDULLAH AVCI: PLANIMIZ VAR
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı Sevilla maçı öncesinde basın toplantısı yaptı. Sevilla'nın Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olduğunubelirten Avcı, "Avrupa'nın çok değerli bir takımı ile oynacağız. Son 11 senede 5 kez Avrupa kupasını almış. Sevilla, ligini 4. bitirmiş. Biz de burada kendi oyun planımızı ortaya koyacağız. Sakatlığı geçen Emre bir aksilik olmazsa bizimle sahada olacak" dedi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:44
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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