İlk kapışma sosyal medyada!
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Sevilla'yı konuk etmetye hazırlanan Medipol Başakşehir, Sevilla'ya Twitter'dan bir mesaj gönderdi. Başakşehir, Sevilla'ya hoş bir paylaşımla UEFA Avrupa Ligi seçeneğini hatırlattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Sevilla'yı konuk etmeye hazırlanan Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla sosyal medyada gündeme damga vurdu.
Sevilla'nın başarılarla dolu UEFA Avrupa Ligi karnesine gönderme yapan Başakşehir, İspanyol kulübünün UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi zaferlerinin fotoğraflarını paylaşarak Sevilla'ya "Yeniden UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istemez misiniz?" diye sordu.
Paylaşım kısa sürede binlerce kez yeniden paylaşıldı, binlerce kez de beğenildi.
SEVİLLA'NIN CEVABI GECİKMEDİ
Sevilla'nın cevabı da aynı oranda kaliteliydi. İspanyol kulübü "Teşekkürler ama bizde ondan çok var. Siz ilkini kazanmanız daha iyi olur" şeklinde yanıt verdi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:15
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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