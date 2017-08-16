 İlk kapışma sosyal medyada! – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İlk kapışma sosyal medyada!

    İlk kapışma sosyal medyada!

    UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında 'yı konuk etmetye hazırlanan , Sevilla'ya Twitter'dan bir mesaj gönderdi. Başakşehir, Sevilla'ya hoş bir paylaşımla UEFA Avrupa Ligi seçeneğini hatırlattı.

    Sosyal medyayı en etkin ve en eğlenceli biçimde kullanan takımlarımızın başında gelen 'in hedefinde bu kez vardı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Sevilla'yı konuk etmeye hazırlanan Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla sosyal medyada gündeme damga vurdu.

    Sevilla'nın başarılarla dolu UEFA Avrupa Ligi karnesine gönderme yapan Başakşehir, İspanyol kulübünün UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi zaferlerinin fotoğraflarını paylaşarak Sevilla'ya "Yeniden UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istemez misiniz?" diye sordu.

    Paylaşım kısa sürede binlerce kez yeniden paylaşıldı, binlerce kez de beğenildi.



    SEVİLLA'NIN CEVABI GECİKMEDİ
    Sevilla'nın cevabı da aynı oranda kaliteliydi. İspanyol kulübü "Teşekkürler ama bizde ondan çok var. Siz ilkini kazanmanız daha iyi olur" şeklinde yanıt verdi.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk kapışma sosyal medyada! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.