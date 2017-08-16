Başakşehir, Sevilla'ya diş geçiremedi!

Eşleşmenin rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip burada belli olacak. Temsilcimiz elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek.

BAŞAKŞEHİR MUTLAK POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

2.dakikada sol kanatta topla birlikte hareketlenen Eljero Elia ceza sahasına girdi ve altıpasın sol çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sergio Rico'dan dönen top penaltı noktasının sol tarafında bulunan Marcio Mossoro'nun önüne düştü. Mossoro gelişine vuruşunu yaptı ancak top kalenin sol tarafından auta gitti.

Bu pozisyonun ardından oyunun kontrolü konuk ekibe geçti.

SEVİLLA ÖNE GEÇTİ

16. dakikada hızlı gelişen atakta Joaquin Correa'nın ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Sergio Escudero ceza sahasına girer girmez yerden sert bir şut çıkardı ve topu sağ köşeden filelerle buluşturdu.

Bu golle Sevilla, 1-0 öne geçti.

BABACAN GOLE İZİN VERMEDİ

36. dakikada sol kanatta topla buluşan Sergio Escudero bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen Ever Banega'ya gönderdi. Banega gelişine vuruşunu yaptı. Volkan Babacan sağ köşeye uzandı ve gole izin vermedi.

Mücadelenin 40. dakikasında Ever Banega'nın ara pası ile altıpas sol çaprazına hareketlenen Joaquin Correa yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Volkan Babacan bir kez daha gole engel oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi.

ADEBAYOR KAÇIRDI

63. dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir son çizgiye inmeden pasını penaltı noktası üzerindeki Emmanuel Adebayor'a aktardı. Golcü oyuncu bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Sergio Rico gole izin vermedi.

ELİA SAHNEDE!

Temsilcimiz 64. dakikada Eljero Elia ile beraberliği yakaladı. Orta alandan gelişen atakta Mahmut Tekdemir'in ara pası ile ceza yayına hareketlenen Eljero Elia ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yapıyor ve topu kalecinin bacakları arasından filelerle buluşturdu.

Bu golle temsilcimiz durumu 1-1'e getirdi.

Sağanak yağmurdan dolayı mücadelenin son bölümlerinde ağırlaşan zemin nedeniyle futbolcular topun kontrolünü sağlamakta zorluk çekti.

SEVİLLA TEKRAR ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin 84. dakikasında Gabriel Ivan Mercado'in pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Jesus Navas bekletmeden pasını yerden ön direğe doğru aktardı. Gelen topa hareketlenen Wissam Ben Yedder altıpas içerisinde yerden vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu. Bu golle konuk ekip 2-1 öne geçti.



NAPOLEONİ KAÇIRDI!

90 +2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerim Frei ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Stefano Napoleoni kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Sergio Rico üst kale direğinin hemen altından bu topa müdahale etti ve golü önledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sevilla, temsilcimiz Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve rövanş için avantaj sağladı.

MAÇTAN NOTLAR



Berizzo ilk resmi maçında

Sevilla, yeni teknik direktörü Eduardo Berizzo yönetiminde ilk resmi maçına Medipol Başakşehir karşısında çıktı. Jorge Sampaoli ile yollarını ayırdıktan sonra göreve bir başka Arjantinli Berizzo'yu getiren Sevilla, yeni teknik direktörü yönetiminde 7 hazırlık maçı oynadı. İspanyol ekibi bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Taraftarlar ilgi gösterdi

Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maça taraftarlar ilgi gösterdi. Toplam 17 bin 500 bin seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda tribünler büyük ölçüde doldu. Karşılaşmayı yaklaşık 150 İspanyol taraftar da tribünden takip etti.

Mustafa Ceceli'den Medipol Başakşehir'e marş

Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maç öncesinde statta, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin, turuncu-lacivertli takım için bestelediği yeni marş çalındı. Kulüp sosyal medya hesaplarından da yeni marşın sözleri yayınladı.



Elia'dan gollere devam

Medipol Başakşehir'in Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Eljero Elia, turuncu-lacivertli forma ile 4. resmi maçında 3. golünü attı. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol atan Elia, Süper Lig'in ilk haftasında da Bursaspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmıştı. Elia, Sevilla karşısında da takımının tek golünü filelere gönderdi.



Sevilla'nın 3. galibiyeti

İspanyol ekibi Sevilla, Türk takımları ile oynadığı 4. maçta 3. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş ile grup aşamasında karşı karşıya gelen Sevilla, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.



2007-2008 sezonunda da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, İstanbul'da oynadığı maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.



İspanya'da ise normal süresi ve uzatma dakikaları Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler penaltılar sonucunda çeyrek finale yükselmişti.



Oyuncular yağmur nedeniyle zorlandı

Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanan maçın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra sağanak başladı. Oyuncular yaklaşık 20 dakika çok etkili olan yağmur nedeniyle topu kontrol etmekte zorlandı. Yağmur ikinci yarıda da zaman zaman etkili oldu.



Avcı'nın hamleleri

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk değişikliğini 62. dakikada yaptı. Bu dakikada Edin Visca yerini Kerim Frei'a bıraktı. Avcı, 82. dakikada Mossoro'nun yerine Napoleoni'yi, Emre Belözoğlu'nun yerine de Gökhan İnler'i oyuna sürdü.