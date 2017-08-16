Adebayor ve Clichy 10 sene sonra birlikte Sevilla'ya karşı
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncuları Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, 10 sene sonra Sevilla'ya karşı bir kez daha sahaya çıktı. 2007-2008 sezonunda Arsenal forması giyen iki futbolcu, Şampiyonlar Ligi grup maçında İngiliz ekibinin 3-0 kazandığı maçta görev almıştı.
Adebayor, 2010-2011 sezonunda da Real Madrid forması ile Kral Kupası'nda Sevilla'ya karşı forma giydi. O maçı, başkent ekibi 2-0 kazanmıştı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
Adebayor ve Clichy 10 sene sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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