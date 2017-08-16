Adebayor ve Clichy 10 sene sonra

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncuları Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, 10 sene sonra Sevilla'ya karşı bir kez daha sahaya çıktı. 2007-2008 sezonunda Arsenal forması giyen iki futbolcu, Şampiyonlar Ligi grup maçında İngiliz ekibinin 3-0 kazandığı maçta görev almıştı.



Adebayor, 2010-2011 sezonunda da Real Madrid forması ile Kral Kupası'nda Sevilla'ya karşı forma giydi. O maçı, başkent ekibi 2-0 kazanmıştı.