 Adebayor ve Clichy 10 sene sonra – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ve 10 sene sonra

    Adebayor ve Clichy 10 sene sonra

    ve 10 sene sonra birlikte Sevilla'ya karşı

    Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncuları Emmanuel ve Gael , 10 sene sonra Sevilla'ya karşı bir kez daha sahaya çıktı. 2007-2008 sezonunda Arsenal forması giyen iki futbolcu, Şampiyonlar Ligi grup maçında İngiliz ekibinin 3-0 kazandığı maçta görev almıştı.

    Adebayor, 2010-2011 sezonunda da Real Madrid forması ile Kral Kupası'nda Sevilla'ya karşı forma giydi. O maçı, başkent ekibi 2-0 kazanmıştı.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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