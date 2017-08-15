Sevilla'ya karşı oynayacak mı?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ''Son derece saygı duyduğumuz, değerli bir takım ile karşılaşacağız. İspanya'nın ve Avrupa'nın en değerli takımlarından biriyle oynayacağız'' dedi.



''ÇOK ZOR BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ''

Sevilla'nın geçen sene ligi 4'üncü bitirdiğini hatırlatan Abdullah Avcı, ''Barcelona'dan sonra en fazla topa sahip olan bir takım. Bizim açımızdan bakacak olursak bugün itibarıyla 3 sene önce başladığımız yoldan geldiğimiz nokta Şampiyonlar Ligi Play-Off'u, gelişimimize çok önemli katkılar sağlıyor. Kura çekiminde kulübümüzden bahsedilmesi geldiğimiz noktayı çok daha değerli kılıyor. Çok zor bir rakiple oynayacağız, takımımızı en iyi şekilde temsil etmek ve işin içinde olmak en büyük hedefimiz'' diye konuştu.



"BİR AKSİLİK OLMAZSA EMRE YARIN SAHADA OLACAK"

Emre Belözoğlu'nun son antrenmanda durumuna bakılacağını dile getiren Avcı, "Son anda bir aksilik olmazsa yarın sahada olacak" dedi.



''SEVILLA GENİŞ ALANDA OYNAYAN TEKNİK KAPASİTESİ YÜKSEK BİR TAKIM''

Sevilla'nın, teknik direktör Eduardo Berizzo ile bir değilim içinde olduğunu ve özellikle Everton ve Roma maçlarının üzerinden analiz yaptıklarını kaydeden Avcı, ''Çok geniş alanda oynayan teknik kapasitesi yüksek bir takım. Yetenekli oyuncuları var, 5 tane Arjantinli oyuncuları var. 4-3-3 sisteminde oynuyorlar ve bir takım analizler var. Oyununun iki bölümüyle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi, biz de burada neler yapabileceğimizi göstermeye çalışacağız'' şeklinde konuştu.







ADEBAYOR: ''TURU GEÇMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'''

Bu mücadelenin Medipol Başakşehir tarihi açısından önemli bir maç olacağını dile getiren Emmanuel Adebayor ise turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.



Adebayor, ''Kulüp tarihi açısından çok önemli bir karşılaşma Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası olmak her zaman önemlidir. İspanya'nın ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri ile oynayacağız. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız'' dedi.