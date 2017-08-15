3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından seyirciyle buluşacak.

Turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak deplasmanda oynayacağı maç öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak ve bu maç sonucunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak.



EMRE BELÖZOĞLU'NUN DURUMU

Medipol Başakşehir'de adale sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Bursaspor maçında forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu'nun, Sevilla karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Bursaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Emre Belözoğlu'nun Sevilla maçında görev yapmasını beklediklerini söylemişti.

Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Sevilla maçında forma giyemeyecek



ÇOK ALIP ÇOK SATTI

Sevilla bu zamana kadar transferde çok para harcamadan takviyeler yapıp, parlattığı oyuncuları iyi paralara satan bir takım olarak öne çıkıyordu. Bu anlayış bu sezon biraz değişti. İspanyol ekip sezon başında kadrosuna kattığı 7 oyuncuya toplamda 61.5 Milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bunun yanında takımın önemli isimlerini elinde tutmayı başaramadılar. Vitolo, Iborra, Konoplyanka, Rami, Mariano, Cristóforo gibi isimlerin satışından toplamda 76 Milyon Euro gelir elde ettiler.



HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Geçtiğimiz sezonu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli yönetiminde geçiren İspanyol ekibinde, Sampaoli Arjantin Milli Takımının başına geçtikten sonra takımın başına Eduardo Berizzo getirildi.



KJAER TEKRAR İSTANBUL'DA

Yeni sezon öncesinde savunma hattında önemli değişiklik yapan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i 10 Milyom Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Danimarkalı oyuncu hocası Berizzo'nun şans vermesi halinde forma giyebilecek.



KUPA KOLEKSİYONCUSU

İspanyol temsilcisi Avrupa liginde ülkesini oldukça iyi teslim etti. Bugüne kadar ilki 2005-2006 sezonu olmak üzere toplamda 5 defa UEFA Avrupa Ligi Kupasını müzesine götüren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ni üst üste(3) ve toplamda (5) en çok kazanan takım konumunda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yakalanan başarılar sonrasında kulüp hedeflerini yükselterek yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılarak bu kulvarda başarılı olmak istiyor. Geçtiğimiz sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde H Grubunda Juventus'un ardından 2'nci olarak çıkmış ancak 2'inci tur da Leicester City'e elenmişti.



TÜRKLERE KARŞI 2 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

İspanyol ekibi daha önce Türk takımlarıyla 2 kez eşleşti. 2005-2006 sezonunda O zamanki adıyla UEFA Kupası'nda Beşiktaş ile aynı gruba düşen Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadında, oynanan karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılmıştı. Daha sonra 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2'nci turunda Fenerbahçe ile eşleşmiş, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kaybetmiş, İspanya'daki maçı 3-2 kazanarak uzatmalara götürmüş ancak penaltılar sonucu temsilcimiz Fenerbahçe'ye elenmekten kurtulamamıştı.



MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara,- Emre Belözoğlu(Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir,- Visca, Mossoro,Elia,- Adebayor



Sevilla: Rico,- Sébastien Corchia, Simon Kjaer, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Krohn-Dehli, N'Zonzi, Jesus Navas, Banega, Nolito,- Ben Yedder



MAÇIN HAKEMİ

Medipol Başakşehir'in yarın saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Hicham Zakrani olacak. Karşılaşmada ilave yardımcı hakemlik görevlerini de Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville üstlenecek.



DİĞER MAÇLAR

21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)



21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)



21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)



21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)