Medipol Başakşehir-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından seyirciyle buluşacak.
Turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak deplasmanda oynayacağı maç öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak ve bu maç sonucunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN DURUMU
Medipol Başakşehir'de adale sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Bursaspor maçında forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu'nun, Sevilla karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Bursaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Emre Belözoğlu'nun Sevilla maçında görev yapmasını beklediklerini söylemişti.
Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Sevilla maçında forma giyemeyecek
ÇOK ALIP ÇOK SATTI
Sevilla bu zamana kadar transferde çok para harcamadan takviyeler yapıp, parlattığı oyuncuları iyi paralara satan bir takım olarak öne çıkıyordu. Bu anlayış bu sezon biraz değişti. İspanyol ekip sezon başında kadrosuna kattığı 7 oyuncuya toplamda 61.5 Milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bunun yanında takımın önemli isimlerini elinde tutmayı başaramadılar. Vitolo, Iborra, Konoplyanka, Rami, Mariano, Cristóforo gibi isimlerin satışından toplamda 76 Milyon Euro gelir elde ettiler.
HOCA DEĞİŞİKLİĞİ
Geçtiğimiz sezonu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli yönetiminde geçiren İspanyol ekibinde, Sampaoli Arjantin Milli Takımının başına geçtikten sonra takımın başına Eduardo Berizzo getirildi.
KJAER TEKRAR İSTANBUL'DA
Yeni sezon öncesinde savunma hattında önemli değişiklik yapan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i 10 Milyom Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Danimarkalı oyuncu hocası Berizzo'nun şans vermesi halinde forma giyebilecek.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
İspanyol temsilcisi Avrupa liginde ülkesini oldukça iyi teslim etti. Bugüne kadar ilki 2005-2006 sezonu olmak üzere toplamda 5 defa UEFA Avrupa Ligi Kupasını müzesine götüren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ni üst üste(3) ve toplamda (5) en çok kazanan takım konumunda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yakalanan başarılar sonrasında kulüp hedeflerini yükselterek yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılarak bu kulvarda başarılı olmak istiyor. Geçtiğimiz sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde H Grubunda Juventus'un ardından 2'nci olarak çıkmış ancak 2'inci tur da Leicester City'e elenmişti.
TÜRKLERE KARŞI 2 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET
İspanyol ekibi daha önce Türk takımlarıyla 2 kez eşleşti. 2005-2006 sezonunda O zamanki adıyla UEFA Kupası'nda Beşiktaş ile aynı gruba düşen Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadında, oynanan karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılmıştı. Daha sonra 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2'nci turunda Fenerbahçe ile eşleşmiş, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kaybetmiş, İspanya'daki maçı 3-2 kazanarak uzatmalara götürmüş ancak penaltılar sonucu temsilcimiz Fenerbahçe'ye elenmekten kurtulamamıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara,- Emre Belözoğlu(Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir,- Visca, Mossoro,Elia,- Adebayor
Sevilla: Rico,- Sébastien Corchia, Simon Kjaer, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Krohn-Dehli, N'Zonzi, Jesus Navas, Banega, Nolito,- Ben Yedder
MAÇIN HAKEMİ
Medipol Başakşehir'in yarın saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Hicham Zakrani olacak. Karşılaşmada ilave yardımcı hakemlik görevlerini de Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville üstlenecek.
DİĞER MAÇLAR
21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)
21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)
21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)
21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 09:57
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Medel ilk 11’e Atiba sağ beke
Toplam 1
Yorum
karakartal gerek yok ki. koy adrianoyu sağ beke solada caneri koy. ozi atiba oynasın sonlara doğru koy medeli atibayı dinlendir hocam. riske gerek yok.
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Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Toplam 3
Yorum
posedion avrupa fatihine galatasaraya östersunds lazım kayseriye böyle oynuyorlar birde gerçek rakipler karşısında görelim bakalım, göreceğiz
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Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA KAYSERI GECEN SENE KUME DUSUYODU DIREKTEN DONDU, BAKALIM KAC HAFTA GS GIDEBILECEK.? DAHA DUN AVRUPADA KOY TAKIMINA ELENDI.
Medipol Başakşehir-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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