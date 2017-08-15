 Başakşehir’e Fransız hakem – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir’e Fransız hakem

    Başakşehir’e Fransız hakem
    'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın takımıyla yarın oynayacağı ilk maçı, Fransa Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak tarihi karşılaşmanın hakemi Turpin, son olarak temsilcilerimizden F.Bahçe'nin 10 Mart 2016'da Avrupa Ligi 3. Turu ilk maçında İstanbul'da Braga'yı 1-0 yendiği mücadelede düdük çalmıştı.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir’e Fransız hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.