Başakşehir'den Sevilla'ya mesaj!
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Sevilla'yı konuk etmetye hazırlanan Medipol Başakşehir, Sevilla'ya Twitter'dan bir mesaj gönderdi. Başakşehir, Sevilla'ya hoş bir paylaşımla UEFA Avrupa Ligi seçeneğini hatırlattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Sevilla'yı konuk etmeye hazırlanan Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla sosyal medyada gündeme damga vurdu.
Sevilla'nın başarılarla dolu UEFA Avrupa Ligi karnesine gönderme yapan Başakşehir, İspanyol kulübünün UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi zaferlerinin fotoğraflarını paylaşarak Sevilla'ya "Yeniden UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istemez misiniz?" diye sordu.
Paylaşım kısa sürede binlerce kez yeniden paylaşıldı, binlerce kez de beğenildi.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 23:25
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Lucescu TFF'ye dert yandı
Toplam 16
Yorum
gsli ama birileri mutlu degil bu tur kararlar hep gsyi vuruyor, daha once sinir dediler bi dunya para verip turk oyuncular aldik kaldirdilar
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İşte TFF'nin 'Terim'e tazminat' kararı
Toplam 14
Yorum
tff konuştuk anlaştık mevzuu bu mu..
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Ve Arda Turan açıklaması geldi...
Toplam 18
Yorum
HAKAN BU LİSELİLERİ KULÜPTEN UZAKLAŞTIRMAK GEREK.BÜLENT TULUN UZAKLAŞTIRILSIN.ALBAYRAK VE DÜRÜSTÜN YAPTIKLARINI DUYDUNUZ HRHLD.İÇİMİZDEN VURULDUK.
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