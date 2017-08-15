 Başakşehir'den Sevilla'ya mesaj! – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Başakşehir'den 'ya mesaj!

    Başakşehir'den Sevilla'ya mesaj!

    UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında 'yı konuk etmetye hazırlanan , Sevilla'ya Twitter'dan bir mesaj gönderdi. Başakşehir, Sevilla'ya hoş bir paylaşımla UEFA Avrupa Ligi seçeneğini hatırlattı.

    Sosyal medyayı en etkin ve en eğlenceli biçimde kullanan takımlarımızın başında gelen 'in hedefinde bu kez vardı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Sevilla'yı konuk etmeye hazırlanan Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla sosyal medyada gündeme damga vurdu.

    Sevilla'nın başarılarla dolu UEFA Avrupa Ligi karnesine gönderme yapan Başakşehir, İspanyol kulübünün UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi zaferlerinin fotoğraflarını paylaşarak Sevilla'ya "Yeniden UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak istemez misiniz?" diye sordu.

    Paylaşım kısa sürede binlerce kez yeniden paylaşıldı, binlerce kez de beğenildi.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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