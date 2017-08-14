Medipol Başakşehir'e Fransız hakem
Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla 16 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı ilk maçı, Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Turpin düdük çalacak.
Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Hicham Zakrani olacak. Karşılaşmada ilave yardımcı hakemlik görevlerini de Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville üstlenecek.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:30
-
Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Toplam 25
Yorum
forever1903 kesinlikle iyi forvet bizde kalmasini cok isterdim, ama fenerin sisteminde cok verimli olamaz, sürekli ofansif oynayan takimlarda is yapar
-
Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
Melih Gerçekten mükemmel bir oyuncu gelsin tutamazlar bu sene bizi kadro efsane oldu
-
Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
t66 müthiş transferler bize bu mutlulugu yasatan kimin eli varsa Allah razı olsun....
Medipol Başakşehir'e Fransız hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.