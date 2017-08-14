 Başakşehir evinde Sevilla'yı konuk ediyor – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Başakşehir evinde Sevilla'yı konuk ediyor

    Başakşehir evinde Sevilla'yı konuk ediyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, gruplara kalacak son 10 takımın belirleneceği play-off turunun ilk maçları, yarın ve 16 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22 ve 23 Ağustos'ta yapılacak.

    Önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir, 16 Ağustos Çarşamba günü İspanyol kulübü Sevilla'yı ağırlayacak.

    Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

    Yarın:
    19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)

    21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)

    21.45 Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

    21.45 Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

    21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

    16 Ağustos:
    21.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)

    21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

    21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

    21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)

    21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:29
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