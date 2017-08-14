Başakşehir evinde Sevilla'yı konuk ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, gruplara kalacak son 10 takımın belirleneceği play-off turunun ilk maçları, yarın ve 16 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22 ve 23 Ağustos'ta yapılacak.
Önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir, 16 Ağustos Çarşamba günü İspanyol kulübü Sevilla'yı ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)
21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)
21.45 Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)
16 Ağustos:
21.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)
21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)
21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)
21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)
21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:29
-
Çin devlet televizyonundan Beşiktaş yayını
Toplam 4
Yorum
sayın başkanım teknik heyetimiz ile birlikte quarizmanın kulaklarını bir çekseniz,artık bunun yapmış oldugu agresiflik ve artistlikleri canlı yayında görme
-
Çin devlet televizyonundan Beşiktaş yayını
Toplam 4
Yorum
TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM Beşiktaş takımını hızla bir dünya yıldızı yapma yolunda yapılan çalışmalarınızdan dolayı gönülden tebrikler ve teşekkürler.
-
Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 4
Yorum
ESPANYOL FATİH HOCA EMRE MOR Mascherano transferleri olursa şampiyonluk gelir
Başakşehir evinde Sevilla'yı konuk ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.