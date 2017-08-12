Timsah’ı avladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in açılışında Elia’nın 21. dakikada attığı golle yeşilbeyazlı ekibi yendi. Ev sahibi gözünü Sevilla ile oynayacağı Devler Ligi maçına çevirdi.
Süper Lig'de Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunun açılış maçında Bursaspor'u 1-0 yendi. 5. dakikada gelişen Bursaspor atağında Deniz Yılmaz sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Dar açıdan çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. 17. dakikada sol kanatta topla buluşan Elia, ceza sahası içinde rakibinden kurtulup son çizgiye indi. Hollandalı futbolcunun ortasına altı pasın önünde Adebayor kafayı vurdu, kaleci Harun üzerine gelen topu kontrol etti. 21. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Elia, sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın önüne pasını attı. Visca, bir kez daha Elia'ya pasını gönderdi. Hollandalı futbolcunun sağ çaprazdan attığı sert şutta top filelerle buluştu: 1-0. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ev sahibi sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı, gözünü Sevilla ile oynayacağı maça çevirdi.
LUCESCU TAKİPTE
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu da dünkü maçı izleyenler arasında yer aldı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 6 bin taraftar tribünde yer aldı. Karşılaşmayı yaklaşık 400 Bursasporlu taraftar da tribünde takip etti.
VOLKAN'A HEDİYE
Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, doğum gününde Bursakarşısında sahaya çıktı. A Milli Takım formasını da giyen Volkan, 29. yaş gününde turuncu-lacivertli takımın kalesini korudu. En güzel hediyeyi aldığını söyledi. Mert Günok ise yedekler arasında yer aldı.
AVCI COŞTU
Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, lige kazanarak ve gol yemeden başlamalarının önemli olduğunu söyledi. Avcı, "Rakibi çok devreye çok sokmadık, yalnızca uzaktan attıkları bir şut vardı. Bardağın dolu tarafı lige başlarken kazanabilmekti. Gol yemeden kazanmak önemliydi" dedi.
LE GUEN ÜZGÜN
Bursaspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Le Guen ise maç sonu üzgündü. Le Guen, "İlk yarıda erken yediğimiz golle yenik duruma düştük. Sonrasında toparlanıp oyunu dengelesek de sonucu değiştiremedik. Sezonun ilerleyen haftalarında daha da iyi durama geleceğiz. Bu maçı unutmalıyız" dedi.
SEZONUN İLKLERİ
-İlk gol: 21. dakika Elia (Medipol Başakşehir)
-İlk asist: 21. dakika Edin Visca (Medipol Başakşehir)
-İlk sarı kart: 44. dakika Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
-İlk taç atışı: 2. dakika Aziz Eraltay (Bursaspor)
-İlk aut atışı: 6. dakika Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)
-İlk şut: 5. dakika Deniz Yılmaz (Bursaspor)
-İlk isabetli şut: 17. dakika Adebayor (Medipol Başakşehir)
-İlk korner: 65. dakika Batalla (Bursaspor)
-İlk ofsayt: 3. dakika Deniz Yılmaz (Bursaspor)
-İlk faul: 11. dakika Clichy (Medipol Başakşehir)
-İlk oyuncu değişikliği: 65. dakika John çıktı, Kubilay Kanatsızkuş girdi (Bursaspor)
-İlk galibiyet: Medipol Başakşehir
LUCESCU TAKİPTE
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu da dünkü maçı izleyenler arasında yer aldı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaklaşık 6 bin taraftar tribünde yer aldı. Karşılaşmayı yaklaşık 400 Bursasporlu taraftar da tribünde takip etti.
VOLKAN'A HEDİYE
Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan, doğum gününde Bursakarşısında sahaya çıktı. A Milli Takım formasını da giyen Volkan, 29. yaş gününde turuncu-lacivertli takımın kalesini korudu. En güzel hediyeyi aldığını söyledi. Mert Günok ise yedekler arasında yer aldı.
AVCI COŞTU
Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, lige kazanarak ve gol yemeden başlamalarının önemli olduğunu söyledi. Avcı, "Rakibi çok devreye çok sokmadık, yalnızca uzaktan attıkları bir şut vardı. Bardağın dolu tarafı lige başlarken kazanabilmekti. Gol yemeden kazanmak önemliydi" dedi.
LE GUEN ÜZGÜN
Bursaspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Le Guen ise maç sonu üzgündü. Le Guen, "İlk yarıda erken yediğimiz golle yenik duruma düştük. Sonrasında toparlanıp oyunu dengelesek de sonucu değiştiremedik. Sezonun ilerleyen haftalarında daha da iyi durama geleceğiz. Bu maçı unutmalıyız" dedi.
SEZONUN İLKLERİ
-İlk gol: 21. dakika Elia (Medipol Başakşehir)
-İlk asist: 21. dakika Edin Visca (Medipol Başakşehir)
-İlk sarı kart: 44. dakika Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
-İlk taç atışı: 2. dakika Aziz Eraltay (Bursaspor)
-İlk aut atışı: 6. dakika Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)
-İlk şut: 5. dakika Deniz Yılmaz (Bursaspor)
-İlk isabetli şut: 17. dakika Adebayor (Medipol Başakşehir)
-İlk korner: 65. dakika Batalla (Bursaspor)
-İlk ofsayt: 3. dakika Deniz Yılmaz (Bursaspor)
-İlk faul: 11. dakika Clichy (Medipol Başakşehir)
-İlk oyuncu değişikliği: 65. dakika John çıktı, Kubilay Kanatsızkuş girdi (Bursaspor)
-İlk galibiyet: Medipol Başakşehir
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:10
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