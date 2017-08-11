Medipol Başakşehir'de stad doluyor
Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi kombine bilet sayısında 7 bin 600'ü geçti.
Turuncu-lacivertli kulüp, kombine bilet satışında 7 binin üzerine çıkılmasından dolayı Instagram hesabından yaptığı canlı yayında şanslı taraftarlarına hediye verdi. Kombine bilet alan 7 taraftar, Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'nın imzalı 7 numaralı formasını kazandı.
Güçlendirdiği kadrosuyla Süper Lig'de yeni sezonda da iddialı ekiplerden biri olması beklenen Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyerek play-off turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşmişti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın batı üst ve batı alt tribünleri için satışa sunulan tüm kombine biletlerin tükendiği duyuruldu. Kombine bilet satışlarında 7 bin 600 rakamının aşıldığı, ilginin ise devam ettiği aktarıldı.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:59
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Gary Medel Beşiktaş'ta!
Toplam 23
Yorum
kuzeyli tabi tabi inter 12m luk futbolcusunu 3m a verdi size acaba defolu olabilir mi.
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Sahaya bıçak atan taraftar serbest
Toplam 6
Yorum
Omer Konya 5 mac ceza aldi cogunu bu adam yuzunden bu olay yuzunden bu kadar tartisildi. adam serbest Adalet istiyoruz. Ha besiktasliyim bu arada
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Ramil Guliyev tarihe geçti!
Toplam 2
Yorum
bjkli Hemen sevinmeyelim. Bayan atletlerimizi hatırlayalım ve doping sonuçlarını bekleyelim. Seviniyoruz bir yıla kalmadan madalyayı iade ediyoruz
Medipol Başakşehir'de stad doluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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