Abdullah Avcı'dan Lucescu'ya mesaj

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Lige kazanarak, gol yemeden başlamak önemliydi. Bursaspor geç de olsa takviyeler yapacaktır. Ligin değer katabilen bir takımı olacaktır” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunun ilk haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Rakibin değişme girmesi, hazırlık maçlarında değişik sistemlerde oynamasından dolayı maça her iki şekilde maça hazırlandık. İlk yarı topa sahip olduk ve golü de bulduk. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik. Çünkü topa sahip olduktan sonra geriye döndük. Bazen pasın şiddetini daha hızlı yapmamız gerekiyor. Geçişlerde kaybettiğimiz toplarla rakibi oyunun içinde tuttuk. Lige başlarken kazanabilmek önemliydi. Yüzde 92 nem oranında oynanan bir müsabakaydı. Şampiyonlar Ligi müsabakası gibi 60-62 dakika top oyunda kaldı. Uzun zamandır ilk defa korner kullanmadık. Lige kazanarak, gol yemeden başlamak önemliydi. Hem oyuncularımı hem de rakibimi tebrik ediyorum. Bursaspor'a da gelecek maçlarında başarılar diliyorum" dedi.



"Bursaspor gelişebilecek bir takım"

Bursaspor'u geçen seneki gibi beklemediğini ifade eden Avcı, "Geçen seneki Bursaspor olumsuz durum yaşamıştı. Gelişebilecek bir takım. Transfer için kendileri planlıyorlardır. Geç de olsa takviyeler yapacaklardır. Ligin değer katabilen bir takımı olacaktır" diye konuştu.



"Emre'yi bugün kullansaydık sakatlanma riski olabilirdi"

Emre Belözoğlu'nun durumuna ilişkin de bilgi veren deneyimli teknik adam, "Ufak bir sakatlığı vardı. Aslında oynayabilirdi ama bugün kullansaydık sakatlanma riski olabilirdi. Oyuncuların sıvı kaybettiğinde sakatlık riskleri oluyor ama Sevilla maçında büyük ihtimalle bizimle birlikte olacak. Emre Belözoğlu başka bir oyuncu. Avrupa'da bile Emre gibi oyunu iki yönüyle oynayabilen oyuncu az. A Milli Takım'ın en tepesini hak ediyor" şeklinde konuştu.