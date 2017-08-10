 Medipol Başakşehir'de stad doluyor – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    'de stad doluyor

    Medipol Başakşehir'de stad doluyor

    , yeni sezon öncesi kombine bilet sayısında 7 bin 600'ü geçti.

    Turuncu-lacivertli kulüp, kombine bilet satışında 7 binin üzerine çıkılmasından dolayı Instagram hesabından yaptığı canlı yayında şanslı taraftarlarına hediye verdi. Kombine bilet alan 7 taraftar, Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'nın imzalı 7 numaralı formasını kazandı.

    Güçlendirdiği kadrosuyla Süper Lig'de yeni sezonda da iddialı ekiplerden biri olması beklenen , UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyerek play-off turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşmişti.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın batı üst ve batı alt tribünleri için satışa sunulan tüm kombine biletlerin tükendiği duyuruldu. Kombine bilet satışlarında 7 bin 600 rakamının aşıldığı, ilginin ise devam ettiği aktarıldı.

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:40
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