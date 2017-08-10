Demirspor’a kiraladı

Başakşehir, Bandırmasporun 22 yaşındaki golcüsü Atabey Çiçek'i 5 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Atabey ile resmi sözleşmenin imzalandığı ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildiği belirtildi. Genç santrfor, geçen sezon TFF 1. Lig'de Bandırma formasıyla oynadığı 35 maçta 13 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.