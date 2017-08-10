Demirspor’a kiraladı
Başakşehir, Bandırmasporun 22 yaşındaki golcüsü Atabey Çiçek'i 5 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Atabey ile resmi sözleşmenin imzalandığı ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildiği belirtildi. Genç santrfor, geçen sezon TFF 1. Lig'de Bandırma formasıyla oynadığı 35 maçta 13 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Demirspor’a kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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