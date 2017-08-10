Başakşehir, Tekdemir ile sözleşme yeniledi
Medipol Başakşehir, 29 yaşındaki Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon takımı ile 33 resmi maça çıkmış ve 2 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:35
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Soldado sağlık kontrolünden geçirildi
Toplam 9
Yorum
ispanyol guiza fener yeni guizasini buldu hydi hayirli olsun
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Soldado sağlık kontrolünden geçirildi
Toplam 9
Yorum
Ş.Atalay Elimizde iki tane sakat forvet var. Onlara yıllık 7 mil. avro ödeniyor. 32'lik bir sakat daha geldi. Aziz Bey'le dörtlü batak oynarlar.
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Antalyaspor maçında sahada olacak mı?
Toplam 2
Yorum
fanatik ne olur bu adamın bonservisini alın
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