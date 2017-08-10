Başakşehir, Tekdemir ile sözleşme yeniledi

Medipol Başakşehir, 29 yaşındaki Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişip 2006 yılında profesyonel olan ve 11 yıldır başarıyla formamızı giyen kaptanlarımızdan Mahmut Tekdemir, sözleşmesini uzattı. Kulübümüzle 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Mahmut Tekdemir, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile birlikte kendisini 2021'e kadar kulübümüze bağlayan imzayı attı" ifadelerine yer verildi.



Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon takımı ile 33 resmi maça çıkmış ve 2 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.