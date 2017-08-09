Genç yetenek Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Atabey ile resmi sözleşmenin imzalandığı ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildiği belirtildi.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Atabey, Boluspor, Hacettepe ve Bandırmaspor formalarını giydi.