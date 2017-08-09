 Genç yetenek Başakşehir'de – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Genç yetenek Başakşehir'de

    Genç yetenek Başakşehir'de

    Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'un 22 yaşındaki golcüsü Atabey Çiçek'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Atabey ile resmi sözleşmenin imzalandığı ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildiği belirtildi.

    Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Atabey, Boluspor, Hacettepe ve Bandırmaspor formalarını giydi.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:33
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