Genç yetenek Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'un 22 yaşındaki golcüsü Atabey Çiçek'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Atabey ile resmi sözleşmenin imzalandığı ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildiği belirtildi.
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Atabey, Boluspor, Hacettepe ve Bandırmaspor formalarını giydi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:33
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Fenerbahçe, Soldado transferini bitirdi
Toplam 67
Yorum
gomez vs soldado mu? gomez kariyerinde 35 bin dk. oynayıp 300 gol atmış. soldado 28 bin dk oynayıp yarısı kadar gol atmış 150 tane.gomez soldadoyu 2ye katlar.
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Kupada yeni dönem
Toplam 3
Yorum
idris çok iyi oldu
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Feghouli yine rötar yaptı!
Toplam 14
Yorum
uğur AYDIN neymar mı messi mi bu adam galatasaraydandamı büyük ki hep rötar yapıyor, eskiden galatasaray bekletirdi şimdi galatasaray bekler oldu Yazık
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