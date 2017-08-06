Başakşehir'den Süper Kupa twiti!
Geçtiğimiz yılın lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa şampiyonu Atiker Konyaspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelirken; Başakşehir'den maçla ilgili paylaşım geldi.
Beşiktaş ile Konyaspor ise yeni sezon öncesi Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesi ise geçen sezon iki kupayı da kaybeden Başakşehir ise maçla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.
"Süper Kupa finali varmış" yorumunun olduğu şu paylaşımı yaptı.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:38
-
Transfer resmen açıklandı
Toplam 22
Yorum
gs bu daha net adamlar maaşında iyileştirme yap kal dediler ama sneijder gitmek için yapmadı nice 1,8 e oynar yani yönetim değil kendisi gitti
-
Talisca'da flaş gelişme!
Toplam 5
Yorum
cahiilik basa bela :D biz iyiyiz koc talisca gider fiko bir baskasını bulur sen bizi bırakta kendi takımının durumuna bak :D
-
Kayseripor’da izdihamlı store açılışı
Toplam 1
Yorum
Alperen Ne zamandır Kayseri bu heyecanı yaşayamıyordu. İyi sonuçlar ivmeyi yukarı doğru tırmandırır.
Başakşehir'den Süper Kupa twiti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.