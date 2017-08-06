 Başakşehir'den Süper Kupa twiti! – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Başakşehir'den Süper Kupa twiti!

    Başakşehir'den Süper Kupa twiti!

    Geçtiğimiz yılın lig şampiyonu Beşiktaş ile kupa şampiyonu Atiker Konyaspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelirken; Başakşehir'den maçla ilgili paylaşım geldi.

    , geçen sezonu lig 2.'si olarak tamamlarken, Türkiye Kupası'nı da Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

    Beşiktaş ile Konyaspor ise yeni sezon öncesi Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

    Karşılaşma öncesi ise geçen sezon iki kupayı da kaybeden Başakşehir ise maçla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

    "Süper Kupa finali varmış" yorumunun olduğu şu paylaşımı yaptı.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:38
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