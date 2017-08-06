 Avcı’nın yeni hedefi – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Avcı’nın yeni hedefi

    Avcı’nın yeni hedefi
    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundu Club Brugge engelini aşan Başakşehir, gözünü Bursaspor'a dikti. Teknik direktör , maç maç düşüneceklerini belirtip, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak önümüzdeki ilk sınav Süper Lig'in ilk haftasındaki Bursaspor maçı. Bu karşılaşma için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki tek düşüncemiz sezona galibiyetle başlamak" açıklamasını yaptı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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