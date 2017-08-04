 Sevilla'dan Medipol Başakşehir uyarısı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    'dan Medipol Başakşehir uyarısı

    <a href="/index/sevilla?id=39dbb7a3-ca7e-45ae-acc2-54bca612b8d8" class="" rel="tag">Sevilla</a>'dan Medipol Başakşehir uyarısı

    Sportif Direktörü , Medipol Başakşehir'i hafife almayacaklarını söyledi.

    İspanyol basınına konuşan , ''Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bırakmış; Adebayor, Clichy gibi oyuncuları olan zorlu bir takım. Hafife almayacağız'' ifadelerini kullandı.

    Arias, özellikle İstanbul'daki maçın zorlu geçeceğini söylerken ''Özellikle kendi sahalarında çok zorlu bir takım. Şki maçta da kendi oyuncumuzu rakibimize kabul ettirmek turu geçebilmemiz adına çok büyük önem taşıyor'' ifadelerini kullandı.

    Medipol Başakşehir, ile ilk maçı 15 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 22 Ağustos'ta İspanya'da oynanacak.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:13
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