Sevilla'dan Medipol Başakşehir uyarısı
Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, Medipol Başakşehir'i hafife almayacaklarını söyledi.
İspanyol basınına konuşan Oscar Arias, ''Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geride bırakmış; Adebayor, Clichy gibi oyuncuları olan zorlu bir takım. Hafife almayacağız'' ifadelerini kullandı.
Arias, özellikle İstanbul'daki maçın zorlu geçeceğini söylerken ''Özellikle kendi sahalarında çok zorlu bir takım. Şki maçta da kendi oyuncumuzu rakibimize kabul ettirmek turu geçebilmemiz adına çok büyük önem taşıyor'' ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir, Sevilla ile ilk maçı 15 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 22 Ağustos'ta İspanya'da oynanacak.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:13
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F.Bahçe'nin rakibi belli oldu
Toplam 48
Yorum
çok komik normalde o takımları bilmeyip bjk sayesinde öğrendiysen,futbolu hiç bilmeden takip etmişsin.bjk ye çok şey borçlusun.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 28
Yorum
faruk süren susmalı kardeşim sen değilmisin 2000 yılında görevi bırakan. bak aziz 20 yıldır görev yapıyor. hem kaçıyorsunuz hem konuşuyorsunuz ayıptır bu
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Beşiktaş'tan iki yıldıza servet!
Toplam 42
Yorum
Bjk Nİye euro olarak değilde milyon olarak hesaplıyorsunuz :) Gsnin Fbnin harcadığı bunun 4 katı ayrıca biz şampiyonlar liginde oynayacağız :)
Sevilla'dan Medipol Başakşehir uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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