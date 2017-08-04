Başakşehir’e dev rakipler
Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu kura çekimi bugün 13.00’te yapılacak. Seri başı olmayan turuncu-lacivertliler’i Sevilla, Napoli, Liverpool, CSKA Moskova ve Sporting Lizbon gibi dev ekipler bekliyor.
Kurada seri başı olmayan temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında daha önce Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşamış Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) gibi Avrupa devleri bulunuyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:16
-
Tarihin en pahalı transferi açıklandı! Neymar resmen PSG'de
Toplam 6
Yorum
Serdar 37 Ya şu araplarda ne para var
-
Tarihin en pahalı transferi açıklandı! Neymar resmen PSG'de
Toplam 6
Yorum
sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
-
Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
Başakşehir’e dev rakipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.