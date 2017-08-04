 Başakşehir’e dev rakipler – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Başakşehir’e dev rakipler

    Başakşehir’e dev rakipler

    Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu kura çekimi bugün 13.00’te yapılacak. Seri başı olmayan turuncu-lacivertliler’i Sevilla, Napoli, Liverpool, CSKA Moskova ve Sporting Lizbon gibi dev ekipler bekliyor.

    Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'dan Club Brugge'ü eleyerek tarih yazıp play-off'a kalmayı başaran , rakibini beklemeye başladı. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün saat 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde grupları da garantileyen Abdullah Avcı'nın öğrencilerini, devler arenasındaki kura çekiminde ise birbirinden önemli takımlar bekliyor.

    Kurada seri başı olmayan temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında daha önce Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşamış Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) gibi Avrupa devleri bulunuyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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