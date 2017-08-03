Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan Başakşehir, bu turdaki rakibini de geçerse tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmış olacak. Turuncu-lacivertli ekibimiz play-off turunda elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi gruplarından birinde mücadele etmeyi garantilemiş oldu.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü eleyen temsilcimizi play-off turunda güçlü rakipler bekliyor.
Şampiyonlar Ligi bileti için son eleme turunda seri başı takımlarla karşılaşacak olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri kesinleşti. Play-off turu kura çekimleri 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
İşte muhtemel rakipler:
Sevilla
Napoli
Liverpool
CSKA Moskova
Sporting Lizbon
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:16
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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