 Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri

    Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri

    Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan Başakşehir, bu turdaki rakibini de geçerse tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmış olacak. Turuncu-lacivertli ekibimiz play-off turunda elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

    Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi gruplarından birinde mücadele etmeyi garantilemiş oldu.

    Başakşehir'in muhtemel rakipleri

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü eleyen temsilcimizi play-off turunda güçlü rakipler bekliyor.

    Şampiyonlar Ligi bileti için son eleme turunda seri başı takımlarla karşılaşacak olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri kesinleşti. Play-off turu kura çekimleri 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

    İşte muhtemel rakipler:

    Sevilla
    Napoli
    Liverpool
    CSKA Moskova
    Sporting Lizbon

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:16
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