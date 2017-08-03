İvan Leko: Tudor yetmez

Brugge'ün hocası İvan Leko, "Bugün Tudor'a ihtiyacım yoktu. Gerçekler ortada, iyi oynayan kazandı" dedi. Hırvat teknik adam, "Karşımızdaki takım iki sezondur G.Saray ve F.Bahçe'ye üstünlük kurmayı başarmış güçlü bir ekip. Maç kolay değildi, öyle de bitti" dedi.