 İvan Leko: Tudor yetmez – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    İvan Leko: Tudor yetmez

    İvan Leko: Tudor yetmez
    Brugge'ün hocası İvan Leko, "Bugün Tudor'a ihtiyacım yoktu. Gerçekler ortada, iyi oynayan kazandı" dedi. Hırvat teknik adam, "Karşımızdaki takım iki sezondur G.Saray ve F.Bahçe'ye üstünlük kurmayı başarmış güçlü bir ekip. Maç kolay değildi, öyle de bitti" dedi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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