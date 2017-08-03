Bu da bir milli maç

Başakşehir teknik patronu, “Türk futbolu adına da önemli bir maçtı. Her maç farklı bir plan gerçekleştireceğiz” diye konuştu

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, en kötü ihtimalle Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı garantilediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi için de istekliyiz" dedi. Teknik ekibine 2 maçlık yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür eden Avcı, şöyle konuştu: "Avrupa'da 8. maçımızı oynadık. İlk maçta 60, bugün 58 dakika top oyunda kaldı. İlk yarı %60 topa sahip olduk. Bu bizim planımızdı. Bizi desteklemeye gelen Cumhurbaşkanımıza ve seyircimize de çok teşekkür ederim. Türk futbolu adına da önemli, bugün de bir milli maç. Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Bir sonraki turda, bunun keyfini çıkartarak elimizden geleni yapacağız. Her maça detaylı hazırlanıyoruz. Özellikle Türkiye'de daha ileride oynayacağız. Rakibe göre plan ve strateji belirlenecek. Transfer devam edecek. Bilimden sağlıkli bir şekilde faydalanmaya devam edeceğiz."