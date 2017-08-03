 Brugge’ü yıktı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Brugge’ü yıktı

    Brugge’ü yıktı
    Avrupa'da daha önce Türk ekipleriyle oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen , ilk yenilgisini Başakşehir karşısında almış oldu. İki yıldır Avrupa'da mücadele eden Başakşehir de ilk galibiyetini almış oldu. Turuncu-lacivertliler, daha önce çıktığı 7 karşılaşmada 3 beraberlik alırken 4 kez de mağlup olmuştu.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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