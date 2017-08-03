Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi gruplarından birinde mücadele etmeyi garantilemiş oldu.



Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü eleyen temsilcimizi play-off turunda güçlü rakipler bekliyor.

Şampiyonlar Ligi bileti için son eleme turunda seri başı takımlarla karşılaşacak olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri kesinleşti. Play-off turu kura çekimleri 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

İşte muhtemel rakipler:

Sevilla

Napoli

Liverpool

CSKA Moskova

Sporting Lizbon