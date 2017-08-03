Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan Başakşehir, bu turdaki rakibini de geçerse tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmış olacak. Turuncu-lacivertli ekibimiz play-off turunda elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi gruplarından birinde mücadele etmeyi garantilemiş oldu.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü eleyen temsilcimizi play-off turunda güçlü rakipler bekliyor.
Şampiyonlar Ligi bileti için son eleme turunda seri başı takımlarla karşılaşacak olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri kesinleşti. Play-off turu kura çekimleri 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
İşte muhtemel rakipler:
Sevilla
Napoli
Liverpool
CSKA Moskova
Sporting Lizbon
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:28
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Galatasaray'dan Lucescu açıklaması
Toplam 29
Yorum
mehmet yönetim hiçbirşey yapmayacak yine gs bu senede başarısız bir sene geçirecek ALLAHa havale ediyorum
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 41
Yorum
Mate Lens gibi adamı teslim ettiniz ne desem boş hiç akıllanmıyorsunuz İspanyollar yaramıyor bize umarım yanılırım
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Demba Ba’nın raporu geliyor
Toplam 8
Yorum
EfendiTerbiyecisi 13 milyona sat, bedelsiz bonservisini al. Çinliler ya ticareti bilmiyor ya da fiko güzel alıyor bişeyleri. Karşılıklı memnuniyet neticede
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