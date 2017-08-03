Avrupa fatihi

Avrupa’daki gururumuz Medipol Başakşehir, Belçika’da 3-3 berabere kaldığı Club Brugge’u rövanşta Adebayor ve Visca ile yıkıp Şampiyonlar Ligi’nde gruplara bir adım daha yaklaştı

Başakşehir fırtınası bu sezon Avrupa'da esiyor... Geçtiğimiz sezon uzun süre şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'e damgasını vuran Bozbaykuşlar, yıldız takviyesi yaptığı kadrosuyla Avrupa'da da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Club Brugge'e şans tanımayan turuncu Lacivertileler, 3-3'ün rövanşında rakibini erken bulduğu gollerle eledi ve play-off'lara kaldı: 2-0. Belçika'da 2-0 geriden gelip berabere kaldığı rakibi karşısında maça fırtına gibi başlayan temsilcimiz, 7. dakikada Adebayor'un golüyle öne geçmeyi başardı: 1-0.



VİSCA BU KEZ AFFETMEDİ

Geçen maçta saç-baş yolduran Edin Visca, bu kez affetmedi. Adebayor'un pasında sağ çaprazdan kaleye sokulan Visca, 34'te farkı ikiye çıkararak tur müjdesini verdi: 2-0. İlk yarıyı bu skorla bitiren Başakşehir, ikinci yarıda rakibine ve maçı domine etti. Kontratak futbolunu iyi oynayan rakibine boş alan bırakmayan turuncu-lacivertliler, kalesinde fazla tehlike yaşamadan maçı tamamladı. Başakşehir, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bir adım daha yaklaşırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara garantilemiş oldu. Turuncu-lacivertlileri, 17 bin 500 kişi kapasiteli statta izlemeye gelen yaklaşık 10 bin futbolsever, 90 dakika boyunca tezahüratla destek verdi.