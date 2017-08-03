Avrupa fatihi
Avrupa’daki gururumuz Medipol Başakşehir, Belçika’da 3-3 berabere kaldığı Club Brugge’u rövanşta Adebayor ve Visca ile yıkıp Şampiyonlar Ligi’nde gruplara bir adım daha yaklaştı
VİSCA BU KEZ AFFETMEDİ
Geçen maçta saç-baş yolduran Edin Visca, bu kez affetmedi. Adebayor'un pasında sağ çaprazdan kaleye sokulan Visca, 34'te farkı ikiye çıkararak tur müjdesini verdi: 2-0. İlk yarıyı bu skorla bitiren Başakşehir, ikinci yarıda rakibine ve maçı domine etti. Kontratak futbolunu iyi oynayan rakibine boş alan bırakmayan turuncu-lacivertliler, kalesinde fazla tehlike yaşamadan maçı tamamladı. Başakşehir, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara bir adım daha yaklaşırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara garantilemiş oldu. Turuncu-lacivertlileri, 17 bin 500 kişi kapasiteli statta izlemeye gelen yaklaşık 10 bin futbolsever, 90 dakika boyunca tezahüratla destek verdi.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:35
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
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