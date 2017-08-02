 ''Türk futbolu için önemli bir geceydi'' – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ''Türk futbolu için önemli bir geceydi''

    ''Türk futbolu için önemli bir geceydi''

    Medipol Başakşehir’in 2-0’lık UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu galibiyeti sonrası değerlendirmede bulunan , “Türk Futbolu için önemli bir geceydi” dedi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Club Brugge'ü konuk etti. Turucu-lacivertli ekip, Brugge karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi Play-Off'una yükseldi.

    Maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan , takımı tebrik ettiğini ifade ederek, "Burada Başakşehir çok kontrollü güzel bir oyun ile turu geçti. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde de başarılarının devamını diliyoruz. Başkanımızı ve sporcuları tebrik ediyoruz. Türk futbolcu için önemli bir geceydi" dedi.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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