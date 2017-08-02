''Türk futbolu için önemli bir geceydi''
Medipol Başakşehir’in 2-0’lık UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu galibiyeti sonrası değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türk Futbolu için önemli bir geceydi” dedi.
Maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takımı tebrik ettiğini ifade ederek, "Burada Başakşehir çok kontrollü güzel bir oyun ile turu geçti. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde de başarılarının devamını diliyoruz. Başkanımızı ve sporcuları tebrik ediyoruz. Türk futbolcu için önemli bir geceydi" dedi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:19
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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