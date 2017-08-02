Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan Başakşehir, bu turdaki rakibini de geçerse tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmış olacak. Turuncu-lacivertli ekibimiz play-off turunda elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.
Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi gruplarından birinde mücadele etmeyi garantilemiş oldu.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü eleyen temsilcimizi play-off turunda güçlü rakipler bekliyor.
Şampiyonlar Ligi bileti için son eleme turunda seri başı takımlarla karşılaşacak olan Başakşehir'in muhtemel rakipleri kesinleşti. Play-off turu kura çekimleri 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
İşte muhtemel rakipler:
Sevilla
Napoli
Liverpool
CSKA Moskova
Sporting Lizbon
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:41
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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