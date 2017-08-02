Medipol Başakşehir, Club Brugge'ü eleyen ilk Türk takımı oldu
Belçika'da oynanan ilk maçtan avantaj yakalayan Medipol Başakşehir, 3-3'ün rövanşında Club Brugge'ü 2-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Emmanuel Adebayor ve Edin Visca'dan geldi.
Abdullah Avcı'nın ekibi Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna Club Brugge'le karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta rakibine karşı net bir skor ve ezici bir futbolla üstünlük kuran temsilcimiz, ilk yarıda bulduğu 2 golle tur atlayan taraf oldu. Adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıran İstanbul ekibi tarihi zaferle birlikte birçok ilki bir arada yaşadı. Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini alan turuncu lacivertliler, hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez play-off turuna adını yazdırdı, hem de Club Brugge'ü yenen ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.
ADEBAYOR VE VİSCA'DAN MUHTEŞEM GOLLER
?Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7'nci dakikada Gael Clichy'nin açtığı güzel ortada Adebayor'un yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.
Baskısını azaltmayan Başakşehir, 34'te Edin Visca'nın attığı golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Maçın ikinci yarısında bölüm bölüm Belçika ekibi baskısını arttırsa da golü bulamadı ve Medipol Başakşehir maçı 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu'na yükselirken, İstanbul ekibi bu turda Şampiyonlar Ligi'ne veda etse bile, Avrupa Ligi gruplarına katılacak.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia, Mossoro, Adebayor
Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, Touba, Refaelov, Bonaventure, Vossen
Goller: Dk. 7 Adebayor, Dk. 34 Visca (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 10 Caicara, Dk. 24 Clichy (Medipol Başakşehir), Dk. 23 Bonaventure, Dk. 42 Denswil (Club Brugge)
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:03
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Medipol Başakşehir, Club Brugge'ü eleyen ilk Türk takımı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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