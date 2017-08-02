Medipol Başakşehir, Club Brugge'ü eleyen ilk Türk takımı oldu

Abdullah Avcı'nın ekibi Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna Club Brugge'le karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta rakibine karşı net bir skor ve ezici bir futbolla üstünlük kuran temsilcimiz, ilk yarıda bulduğu 2 golle tur atlayan taraf oldu. Adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdıran İstanbul ekibi tarihi zaferle birlikte birçok ilki bir arada yaşadı. Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini alan turuncu lacivertliler, hem Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez play-off turuna adını yazdırdı, hem de Club Brugge'ü yenen ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

ADEBAYOR VE VİSCA'DAN MUHTEŞEM GOLLER

?Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7'nci dakikada Gael Clichy'nin açtığı güzel ortada Adebayor'un yaptığı kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Baskısını azaltmayan Başakşehir, 34'te Edin Visca'nın attığı golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0



İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Maçın ikinci yarısında bölüm bölüm Belçika ekibi baskısını arttırsa da golü bulamadı ve Medipol Başakşehir maçı 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu'na yükselirken, İstanbul ekibi bu turda Şampiyonlar Ligi'ne veda etse bile, Avrupa Ligi gruplarına katılacak.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Elia, Mossoro, Adebayor

Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, Touba, Refaelov, Bonaventure, Vossen

Goller: Dk. 7 Adebayor, Dk. 34 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Caicara, Dk. 24 Clichy (Medipol Başakşehir), Dk. 23 Bonaventure, Dk. 42 Denswil (Club Brugge)