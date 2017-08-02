''Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum''

Gümüşdağ, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün tarihe; Başakşehir, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynadı ve ön elemeyi geçti notunu düştük. İlk turu geçmiş olduk ve UEFA'yı garantilemiş olduk, bu bizim tarihimizde olan bir şey değil." dedi.

Medipol Başakşehir'in henüz 4 yıllık bir kulüp olduğunun altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Deplasmandaki ilk maçı 2-0'dan 3-2'ye getirmemiz ve sonrasında 3-3 bitirmemiz burada da 2-0'la netice almamız çok önemli. Başta teknik direktörümüzü ve tüm oyuncularımızı kutluyorum. Taraftarı da kutluyorum, yaklaşık 6 bin 500 civarında internetten kombine alan taraftar grubumuz var. Ayrıca maçımızı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, takımım ve yönetimim adına kulübün başkanı olarak teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun." şeklinde konuştu.

Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki kulübün de soyunma odasını ziyaret ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu bir nevi milli maç gibiydi ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, bir Türk takımı tarafından Club Brugge'ün ilk kez elenmesinin kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti. Takımın tamamını kutladı. Aynı centilmenliği, Brugge takımının soyunma odasına da giderek onlara da geçmiş olsun dileyerek gösterdi. Fair-play kazandı dedi. Bu da onları çok mutlu etti. Brugge başkanı, Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi."

Göksel Gümüşdağ, play-off turuyla ilgili olarak ise, "Kim çıkarsa çıksın aslanlar gibi oynayacağız. Başakşehir'e yakışan da budur. Önemli olan savaşmaktır, biz de savaşacağız. Bizden daha kaliteli takımlar da olabilir ama biz de çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. UEFA'yı garantilemek bizim için çok önemliydi, bizi çok mutlu etti." yorumunda bulundu.

Gümüşdağ, ligdeki hedeflerinin ise sürekli olarak ilk 3'ü zorlayan bir takım olmak olduğunu sözlerine ekledi.



ADEBAYOR: "BAŞAKŞEHİR TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİR TANESİ"

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maçtı, karşılaşmaya iyi başladık. Bulduğumuz şansları iyi değerlendirdik. Mossoro gibi oyuncular çok iyi performans ortaya koydu, bunun sonucunda aldığımız galibiyetle tur atlamayı başardık." ifadelerini kullandı.

Adebayor, play-off turundaki muhtemel rakipler hakkında ise, "Başakşehir Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Sevilla, Liverpool gibi çok zor muhtemel rakipler var ama biz de çok büyük bir kulübüz ve futbol 90 dakika. Oynayacağız, göreceğiz ve tur atlamaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.