 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir maçında – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir maçında

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir maçında

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımı ile oynadığı karşılaşmayı izledi.

    Maçın başında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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