Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir maçında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Belçika'nın Club Brugge takımı ile oynadığı karşılaşmayı izledi.
Maçın başında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:11
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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