Başakşehir - Club Brugge | Canlı Yayın
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-3’ün rövanşında Brugge’ü ağırlıyor. Temsilcimiz, A Spor’daki dev maçta tarihi geri dönüşü zaferle noktalama peşinde.
İlk maçta 3-3 kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan turlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise M.Başakşehir turu geçerken, 3-3'lük skor uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Brugge olacak. Temsilcimizde Chedjou ile sakatlıkları sonrası dönüş süreçleri devam eden Egemen ve Mehmet Batdal, yok. İlk maçta sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu ise 11'de yer alıyor.
SAAT: 20.45
STAT: Fatih Terim
YAYIN: A Spor
M.BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.
C. BRUGGE: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Vormer, Nakamba, Touba, Refaelov, Dennis, Vossen.
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- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:18
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Başakşehir - Club Brugge | Canlı Yayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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