 Başakşehir - Club Brugge | Canlı Yayın – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    - | Canlı Yayın

    Başakşehir - Club Brugge | Canlı Yayın

    Turuncu-lacivertliler, 3. ön eleme turunda 3-3’ün rövanşında Brugge’ü ağırlıyor. Temsilcimiz, A Spor’daki dev maçta tarihi geri dönüşü zaferle noktalama peşinde.

    Tarihinde ilk kez 'nde boy gösteren M., 3. Ön Eleme Turu'nda 3-3'ün rövanşında Belçika'dan 'ü saat 20.45'te başlayan maçta konuk ediyor. Belçika'daki ilk maçtan 3-3 gibi avantajlı bir skorla dönen turuncu-lacivertliler'de hedef; bu avantajı koruyarak hem Play-off turuna yükselmek, hem Avrupa'daki ilk galibiyeti almak hem de Avrupa Ligi gruplarını garantilemek.

    İlk maçta 3-3 kalan iki takımdan skor üstünlüğünü yakalayan turlayacak. 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarda ise M.Başakşehir turu geçerken, 3-3'lük skor uzatmalara götürecek. 4-4 ve daha gollü beraberliklerde de turu geçen taraf Brugge olacak. Temsilcimizde Chedjou ile sakatlıkları sonrası dönüş süreçleri devam eden Egemen ve Mehmet Batdal, yok. İlk maçta sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu ise 11'de yer alıyor.

    SAAT: 20.45

    STAT: Fatih Terim

    YAYIN: A Spor

    M.BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

    C. BRUGGE: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Vormer, Nakamba, Touba, Refaelov, Dennis, Vossen.

    ASpor CANLI YAYIN



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    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:18
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